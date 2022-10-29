Агент Радулова о выводе игрока из основы «Ак Барса»: «Весьма спорное решение»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Юрий Николаев Никита Гусев Чемпионат.com Хоккей

Агент Юрий Николаев высказался о ситуациях Никиты Гусева и Александра Радулова.

Вчера стало известно, что 36-летний форвард «Ак Барса» Радулов выведен из основного состава клуба и может быть обменян.

«Пока ничего не могу сказать про Никиту Гусева.

Что касается Александра Радулова и «Ак Барса», то это внутренний вопрос клуба. От себя хочу добавить, что, с моей точки зрения, это весьма спорное решение. Но обсуждать внутреннюю политику клуба я не собираюсь», – сказал агент Гусева и Радулова.

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