Бэйли – 3-й игрок в истории с 1000 матчей за «Айлендерс». Он забил «Каролине» в юбилейной игре

– 3-й игрок в истории, проведший 1000 матчей за .

33-летний нападающий был выбран клубом под общим 9-м номером на драфте НХЛ-2008. В том же году дебютировал за команду. Текущий сезон стал для него уже 15-м.

Ранее в истории клуба 1000+ матчей в регулярных чемпионатах провели только Брайан Троттье (1123) и Дени Потвен (1060).

В юбилейной игре с «Каролиной» (6:2) форвард отметился заброшенной шайбой, которая в итоге стала победной. Всего у него 2 (2+0) очка в 7 играх текущего сезона. За карьеру – 557 (178+379) баллов.