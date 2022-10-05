Роман Ротенберг: «У СКА была «Татар лайн», сейчас «Тартар лайн». Хорошо, что есть взаимозаменяемость, играем по одной системе»

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Роман Ротенберг высказался после матча против «Спартака» (5:1).

«Понимали, что «Спартак» хорошо обороняется, учитывали это при подготовке, как и наши ошибки в матче с ЦСКА. Ребята молодцы, выполнили установку, выиграли. К сожалению, допустили ошибки, в большинстве не забили. Продолжаем работать.

Каждая игра очень важна. «Спартак» – сильный соперник, простых игр не бывает. Мы на каждую встречу смотрим отдельно, интересно постоянно улучшать детали. Мы круглосуточно работаем, чтобы улучшить игру.

Сегодня сыграли лучше в плане выполнения игрового задания, чем с ЦСКА. С ЦСКА мы сыграли худший первый период за весь сезон. Работа продолжается. Хочу поблагодарить команду – сегодня достойно выполнили задание, играли друг за друга, вытащили эмоции, несмотря на тяжелый график.

Тасовка звеньев? В хоккее не бывает заготовок. Есть тренировочный процесс, схемы, стандарты, вариативность факторов. А звенья – по факту, по ситуации. Сегодня так сложилось, что перетасовали звенья, и это сработало.

Хуснутдинов наконец вернулся, отдохнул, мы очень рады. Тяжелый график, ребята выпадают эмоционально, а не физически. Много эмоций тратим, поэтому бывают моменты, что игра начинается, и видно, что игрок выпадает. Хорошо, что есть взаимозаменяемость, мы играем по одной системе. У нас была «Татар лайн», сейчас «Тартар лайн». Будем так же работать дальше», – сказал главный тренер СКА.

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