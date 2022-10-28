СКА выиграл 6-й матч подряд. У команды 22 победы в 24 играх сезона КХЛ
СКА одержал шестую победу подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга продлила свою победную серию в игре против московского «Динамо» (4:3 Б).
Кроме того, питерцы выиграли 22 из 24 матчей в этом сезоне. Команда проиграла только московскому «Динамо» (1:2 Б) 24 сентября и «Локомотиву» (1:3) 13 октября.
СКА находится на первом месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе 45 очков.
Следующий матч у клуба из Санкт-Петербурга запланирован 30 октября против «Спартака».
Комментарии