СКА выиграл 6-й матч подряд. У команды 22 победы в 24 играх сезона КХЛ

СКА одержал шестую победу подряд в Фонбет чемпионате .

Команда под руководством продлила свою победную серию в игре против московского «Динамо» (4:3 Б).

Кроме того, питерцы выиграли 22 из 24 матчей в этом сезоне. Команда проиграла только московскому «Динамо» (1:2 Б) 24 сентября и «Локомотиву» (1:3) 13 октября.

находится на первом месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе 45 очков.

Следующий матч у клуба из Санкт-Петербурга запланирован 30 октября против «Спартака».