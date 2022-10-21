Ротенберг о «Куньлуне»: «Канадские хулиганы из Мытищ, СКА сдал серьезный экзамен. Видели, как на наших игроках висят, по рукам и ногам связывают… Тяжело играть»
Роман Ротенберг считает, что СКА сдал серьезный экзамен, обыграв «Куньлунь».
Главный тренер питерского клуба прокомментировал победу над китайской командой со счетом 3:2.
«Серьезный соперник, серьезно готовились. Понимали, что будет много провокаций, они нам еще в прошлой матче обещали.
Команда играет в канадском стиле, как мы в раздевалке говорим: канадские хулиганы из Мытищ. Понимали, что с ними будет тяжело, наша задача была показать свою игру, на провокации ответить голами.
Два периода где-то мы велись на провокации, на третий период надо было выйти совсем другой командой.
Тяжело было, вы видели, как на наших игроках висят, по рукам и ногам связывают… Тяжело играть в хоккей. Думаю, профессионалы в этом разберутся, им виднее. Третий период – молодцы, ребята на 100% выполнили установку.
Был серьезный разговор, ребята хорошо отреагировали. Благодарность команде. Идем вперед, готовимся дальше.
Вчера встречались с Владимиром Юрзиновым, много обсуждали сегодняшний матч. Такая команда, с которой нужно было именно пятак выиграть, единоборства, много физической игры.
Интересный соперник, игра от ножа. В таких матчах мы развиваемся. Сдали сегодня серьезный экзамен», – сказал Ротенберг.
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