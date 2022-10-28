Юрий Новиков: «Может, стоит пригласить Гашека в Москву и спокойно побеседовать? Нужно договариваться и искать общие точки»

предложил пригласить критикующего российских хоккеистов в Москву.

«Хотим мы или нет, мы должны анализировать любое мнение, нравится нам это или нет. К сожалению, это жизнь. Нужно иметь свою позицию и ее отстаивать.

Раньше была фраза: «Сын за отца не отвечает». Не могут все огульно быть виноватыми. Нужно договариваться и искать какие-то общие точки соприкосновения.

Я давно говорил о том, что нужно сообщество всех спортсменов, имеющих свою позицию и готовых ее отстаивать. Что-то наподобие: «Спортсмены всех стран, соединяйтесь!» Бросать камни друг с друга – это одно. А вот говорить на уровне спортивного форума – это другое.

Мир давно нуждается в новых взаимоотношениях на горизонтальных уровнях. И один из них – это спорт. Там нужны сильные личности со своим мнением, которые могли бы его отстаивать до начала какой-то разрядки.

Гашек занял крайне радикальную позицию. Но у нас есть выдающиеся спортсмены, которые могут с ним поговорить, съездить к нему в гости в Чехию.

Или наоборот, может быть, стоит Гашека пригласить сюда, в Москву, и спокойно с ним побеседовать? Нельзя просто бросаться камнями и говорить: «Ты дурак!» Нужен разговор на уровне спортсмен – спортсмен.

Мы понимаем, что ситуация сложная. Нас атакуют со всех сторон. Но надо искать возможности для дискуссий, и не через забор, а наоборот, встречаться, организовывать форумы и разговаривать.

Мы надеемся на взаимопонимание, чтобы перестать друг друга критиковать», – сказал заслуженный тренер России.