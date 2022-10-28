Грубауэр о питании: «Очень мало времени для готовки, я сильно уставал в ходе игр и накачивал себя энергетическими батончиками. Партнеры по команде шли в McDonald’s после матчей»

рассказал о том, как менялось его отношение к питанию по ходу карьеры в .

«Я особо не обращал внимание на пищу в первые годы в лиге. Это не имело большого значения. Но поскольку я чувствовал себя уставшим во время матчей, то начал больше об этом думать.

В первом и во втором периоде я обычно уже был сильно уставшим, поэтому между периодами накачивал себя энергетическими батончиками. Это было неправильно, возможно.

Но было очень мало времени для готовки дома. Когда возвращаешься домой после утренней раскатки, ты спишь, а потом снова едешь на арену. Мне нужно было делать простую еду, поэтому я больше концентрировался на игре.

Самое большое изменение с момента [получения нового плана питания] заключается в том, что время восстановления почти вдвое сокращается.

Нужно заботиться о себе, чтобы карьера продлилась дольше. Я познакомил многих товарищей по команде с [различными идеями о еде], потому что после матчей они шли в McDonald’s, чтобы перекусить вместо того, чтобы действительно хорошо поесть.

Это то, что помогает их телу восстановиться и быть готовым к следующему дню. Это хорошо для всех», – сказал голкипер и экс-вратарь .