Знарок о возможной отставке из «Ак Барса»: «Я не сдамся. Я боец по жизни»
Олег Знарок заявил, что не будет сдаваться на фоне возможной отставки с поста тренера «Ак Барса».
Казанская команда проиграла девять из десяти последних матчей.
– После каждого матча вас в СМИ отправляют в отставку. Как вы на это реагируете?
– Ну, да. Я не знаю, потому что не читаю прессу уже давно.
Вы же понимаете – когда все хорошо, про тебя и пишут хорошо. Стараюсь не читать вообще, но предполагаю, что отправляют, и давно уже. Но я по жизни боец, я не сдамся.
– Не только пресса, болельщики тоже пишут такое.
– Я понимаю прекрасно, что сейчас говорят. Но не хочу себя загонять еще глубже, поэтому стараюсь сосредоточиться на работе.
– Есть уверенность, что все будет хорошо?
– У меня есть уверенность. Лишь бы у вас она тоже была, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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