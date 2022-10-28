Знарок о возможной отставке из «Ак Барса»: «Я не сдамся. Я боец по жизни»

заявил, что не будет сдаваться на фоне возможной отставки с поста тренера «Ак Барса».

Казанская команда проиграла девять из десяти последних матчей.

– После каждого матча вас в СМИ отправляют в отставку. Как вы на это реагируете?

– Ну, да. Я не знаю, потому что не читаю прессу уже давно.

Вы же понимаете – когда все хорошо, про тебя и пишут хорошо. Стараюсь не читать вообще, но предполагаю, что отправляют, и давно уже. Но я по жизни боец, я не сдамся.

– Не только пресса, болельщики тоже пишут такое.

– Я понимаю прекрасно, что сейчас говорят. Но не хочу себя загонять еще глубже, поэтому стараюсь сосредоточиться на работе.

– Есть уверенность, что все будет хорошо?

– У меня есть уверенность. Лишь бы у вас она тоже была, – сказал главный тренер .