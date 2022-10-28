Генменеджер «Ак Барса» о Знарке: «Будем вместе вылезать из этой ямы. Если не доверять тренеру, ничего хорошего не будет. У нас нет клановости»

Генеральный менеджер заявил, что будет вылезать из ямы вместе с Олегом Знарком.

Казанский клуб проиграл 9 из 10 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Мы поддерживаем и будем поддерживать тренерский штаб. Все вместе будем выходить из этой ситуации. Мы попали в эту яму вместе, будем вместе из нее вылезать.

Если сейчас опустить голову и не доверять тренеру, ничего хорошего из этого не будет. Все, кто есть в раздевалке, будем исправлять ситуацию.

Даниил Тарасов тренируется в команде, он игрок клуба. В дальнейшем будет видно. Никто не застрахован ни от чего.

Работа ведется. Рынок сейчас не такой большой, как раньше. Не хочется отдать какие-то активы просто так. Если возможность обмена будет, мы его совершим.

Клановости в команде у нас нет. Этим коллективом идем дальше», – заявил Марат Валиуллин.