Билялетдинов о Знарке: «Тренер работает хорошо, никаких вопросов не должно быть. Вижу, что уже идет улучшение»
Зинэтула Билялетдинов видит улучшения в игре «Ак Барса».
Казанская команда под руководством Олега Знарка проиграла 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Ситуация сложилась непростая, но я вижу, что уже идет улучшение, есть много позитивных моментов в нашей игре.
Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы постараемся исправить ситуацию.
Сейчас нет смысла говорить об ошибках – они исправляются, внутри команды идет работа, есть моменты, которые мы должны исправить, доработать.
Тренер работает хорошо, поэтому никаких вопросов [по его замене] не должно быть», – советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали.
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