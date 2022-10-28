Билялетдинов о Знарке: «Тренер работает хорошо, никаких вопросов не должно быть. Вижу, что уже идет улучшение»

видит улучшения в игре «Ак Барса».

Казанская команда под руководством Олега Знарка проиграла 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате .

«Ситуация сложилась непростая, но я вижу, что уже идет улучшение, есть много позитивных моментов в нашей игре.

Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы постараемся исправить ситуацию.

Сейчас нет смысла говорить об ошибках – они исправляются, внутри команды идет работа, есть моменты, которые мы должны исправить, доработать.

Тренер работает хорошо, поэтому никаких вопросов [по его замене] не должно быть», – советник исполнительного директора по хоккейной вертикали.