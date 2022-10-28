Знарок о речи болельщика в автобусе «Ак Барса»: «Я впустил фаната. Там были сказаны хорошие слова. Это здорово было»

заявил, что сам впустил болельщика в автобус с игроками «Ак Барса».

Эпизод произошел после поражения от «Салавата» (1:4), которое стало для казанского клуба 9-м в 10 последних матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В сети распространилось видео, на котором болельщики «Ак Барса» высказывали свое мнение о неудачах команды в автобусе клуба.

«Считаете, это плохо было? Я впустил фаната. Если люди приходят на наши матчи, приезжают в другой город, ведут детей, переживают за нас. Я хотел показать своим ребятам, что в нас верят. И там были сказаны хорошие слова. Это здорово было.

Попало и попало в сеть. Лишь бы нам помогло. И нам от чистого сердца говорили, и мы. Фанатов нельзя бросать. Они же нас не бросают», – сказал главный тренер «Ак Барса».

Болельщики «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения от «Салавата»: «Чтобы вы так же горели, как мы горим! Забивайте!»