Знарок о речи болельщика в автобусе «Ак Барса»: «Я впустил фаната. Там были сказаны хорошие слова. Это здорово было»

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Олег Знарок заявил, что сам впустил болельщика в автобус с игроками «Ак Барса»

Эпизод произошел после поражения от «Салавата» (1:4), которое стало для казанского клуба 9-м в 10 последних матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

В сети распространилось видео, на котором болельщики «Ак Барса» высказывали свое мнение о неудачах команды в автобусе клуба.

«Считаете, это плохо было? Я впустил фаната. Если люди приходят на наши матчи, приезжают в другой город, ведут детей, переживают за нас. Я хотел показать своим ребятам, что в нас верят. И там были сказаны хорошие слова. Это здорово было.

Попало и попало в сеть. Лишь бы нам помогло. И нам от чистого сердца говорили, и мы. Фанатов нельзя бросать. Они же нас не бросают», – сказал главный тренер «Ак Барса». 

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