Психолог «Ак Барса» выложила видео из автобуса, в который зашли болельщики после игры с «Салаватом» (Иван Богун)
«Ак Барс» подписал командного психолога в свой штаб.
Казанский клуб проиграл девять из десяти последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
После поражения от «Салавата Юлаева» (1:4) в автобус команды зашли болельщики, видео появилось в интернете.
«По моей информации, видео слила в сеть некая Амина Мухаметшина.
Как оказалось, Амина – не только внучка Фарита Мухаметшина – экс-президента «Ак Барса» и председателя Госсовета республики Татарстан, но и с недавних пор... Командный психолог казанцев», – написал журналист Иван Богун.
Болельщики «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения от «Салавата»: «Чтобы вы так же горели, как мы горим! Забивайте!»
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