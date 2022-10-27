Психолог «Ак Барса» выложила видео из автобуса, в который зашли болельщики после игры с «Салаватом» (Иван Богун)

подписал командного психолога в свой штаб.

Казанский клуб проиграл девять из десяти последних матчей в Фонбет чемпионате .

После поражения от (1:4) в автобус команды зашли болельщики, видео появилось в интернете.

«По моей информации, видео слила в сеть некая Амина Мухаметшина.

Как оказалось, Амина – не только внучка Фарита Мухаметшина – экс-президента «Ак Барса» и председателя Госсовета республики Татарстан, но и с недавних пор... Командный психолог казанцев», – написал журналист Иван Богун.

Болельщики «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения от «Салавата»: «Чтобы вы так же горели, как мы горим! Забивайте!»