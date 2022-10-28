Тренер вратарей «Салавата» о Ежове и Карееве: «Считаю, что у нас 2 первых номера, которые держат свой курс»

Тренер вратарей считает, что команда проводит сезон с двумя первыми номерами.

– На сегодня есть сдержанный оптимизм – голкиперы «Салавата» прибавляют по ходу чемпионата, находят свою игру. И Илья Ежов, и – рабочие парни, при поддержке партнеров по команде вкалывают на максимум, их вратарская статистика это подтверждает.

– Бросается в глаза баланс в показателях ваших голкиперов – у Ежова 13 матчей, процент 93,7, в среднем 1,82 шайбы за игру, у Кареева 9 игр, 93,8 и 1,66, плюс соответственно три и два сухих матча. Как удалось его достичь?

– Хороший вопрос, который характеризует нашу бригаду. Считаю, что в «Салавате» – два первых номера, на которых команда вправе рассчитывать и которые держат свой курс.

– Интересны детали – о каждом из первых номеров.

– Может быть, поначалу обоим нашим голкиперам было не просто. У Ильи – огромный опыт в КХЛ, но не всегда он проводил доминирующее количество матчей, наверное, потребовалась небольшая перестройка.

У Андрея была немного другая проблема. Он провел отличный сезон в Финляндии, но там другая лига – в среднем площадки больших размеров, чем в КХЛ, несколько другая тактика, другое экранирование на пятачке. Плюс в плане логистики и перелетов у финнов более простые условия. Поэтому какое-то время потребовалось Карееву на адаптацию к .

– Летом вратарскую линию «Салавата» Кареев – Ежов эксперты называли одной из слабейших на Востоке и сравнивали с омским дуэтом Демченко – Галимов. Как реагировали?

– Спокойно. От прессы и экспертов закрыться нельзя, но какие-то моменты можно взять на вооружение. Думаю, в плане психологии критика экспертов нашим вратарям помогла. Для профессионалов такие выступления – хорошая мотивация, от них можно оттолкнуться в дополнительной работе, – сказал Олег Филимонов.