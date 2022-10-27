Шевченко об «Ак Барсе»: «Сидели 40 минут в раздевалке, разговаривали, никакого решения не приняли»

поделился информацией о ситуации в «Ак Барсе».

Клуб проиграл 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате . На данный момент «Ак Барс» занимает 7-е место в таблице Востока, набрав 22 очка в 22 играх.

«Новости раздевалки «Ак Барса». Сидели 40 минут, разговаривали, никакого решения не приняли», – написал журналист.

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