Директор «Металлурга» о Голдобине: «3-4 клуба звонили, спрашивали. Но они знали, что я всегда говорил: «Колю не отдам»

Спортивный директор ответил на вопрос о возможном обмене Николая Голдобина.

– Сейчас у вас есть стопроцентная уверенность, что останется в команде?

– Стопроцентной уверенности нет ни у кого. Я хочу, чтобы Голдобин остался. Коля хочет остаться. Одним словом, все хотят этого.

Это видно по нашим трибунам. Посмотрите, сколько болельщиков приходят с плакатами в поддержку Коли. Все мы ждем, когда он заиграет на уровне прошлого сезона.

– От нескольких людей слышал версию, что Николай не лучшим образом подготовился к сезону. Но, мне кажется, за время командных сборов натренировать можно даже меня.

– Так его и натренировали. Сборы прошли хорошо. Вопрос еще и в психологии.

Возможно, он не мог заставить себя играть в полную мощность на предсезонных турнирах.

Сейчас пытаемся вывести Голдобина на уровень прошлого сезона – и даже выше. Он может играть лучше, чем в прошлом году.

– Много клубов интересовались Николаем, когда зашли разговоры об обмене?

– Обменять игрока уровня Голдобина можно только на игрока с сопоставимым мастерством. Три-четыре клуба звонили, спрашивали.

Но они знали, что я всегда говорил: «Я Колю не отдам». Конкретных разговоров не было.

Меня спрашивали: «Правда будете менять?» Я отвечал: «Нет, неправда». Коля не хочет уезжать из Магнитогорска. Ему нравится команда, он хочет играть, – сказал .