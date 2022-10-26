«Ак Барс» планирует обменять защитника и нападающего из нижних звеньев («Бизнес Online»)
«Ак Барс» совершит несколько обменов в ближайшее время.
Как сообщает «Бизнес Online», обменять планируют одного защитника и одного нападающего.
Отмечается, что это не топ-игроки клуба, а хоккеисты нижних звеньев.
«Ак Барс» проиграл 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ. На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Востока, набрав 22 очка в 22 играх.
У «Ак Барса» дела все хуже: дубль Шмелева в Зеленом дерби приближает отставку Знарка
Комментарии