«Ак Барс» планирует обменять защитника и нападающего из нижних звеньев («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Хоккей

«Ак Барс» совершит несколько обменов в ближайшее время.

Как сообщает «Бизнес Online», обменять планируют одного защитника и одного нападающего.

Отмечается, что это не топ-игроки клуба, а хоккеисты нижних звеньев.

«Ак Барс» проиграл 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ. На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Востока, набрав 22 очка в 22 играх.

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