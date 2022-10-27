Леонтьев о «Нефтехимике»: «Надо пытаться играть в атакующий хоккей, чтобы страсти кипели на льду и было интересно»

Олег Леонтьев подвел итоги матча со СКА (1:3).

– Равная игра была, в принципе – и голевые моменты примерно поровну, по броскам одинаково. Мы не реализовали свои хорошие выходы два в один, один в ноль, три в два тоже были моменты. Пять на три, к сожалению, не получилось реализовать. Но так – достойно играли, сражались. Будем делать выводы, работаем над ошибками и двигаемся дальше.

– «Нефтехимик» – команда дерзкая, авторитетов у вас вообще нет, смело играете в атаку. Никогда не возникало желания сыграть в откат, как многие ваши коллеги делают?

– Люди ходят на зрелище, на голы, чтобы получать удовольствие. Надо, чтобы страсти кипели на льду и было интересно. По счету можно сыграть в откат, но такое бывает редко. Мы не хотим так действовать и не будем, надо пытаться играть в агрессивный, атакующий хоккей.

Дерзкая команда? А какой еще быть? Так и надо – злой, напористой, лезть, искать счастья у чужих ворот.

– У «Нефтехимика» часто много изменений в составе. Как получается, что практически все игроки почти с ходу начинают проявлять свои лучшие качества?

– Это наша задача – раскрывать лучшие качества и развивать их. В каждом спортсмене в есть плюсы, и он должен их показать. А мы должны в этом помогать, стараемся делать эту работу, – сказал главный тренер .