Мурыгин подписал пробный контракт с «Куньлунем». Джарасик получил травму

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Алексей Мурыгин продолжит карьеру в «Куньлуне».

35-летний голкипер подписал пробный контракт с китайским клубом, об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне вратарь выступал за «Нефтехимик», но соглашение Мурыгина с клубом было расторгнуто в сентябре.

Мурыгин принял участие в трех матчах регулярного чемпионата и отразил 80,9% бросков при коэффициенте надежности 5,58.

Алексей Шевченко сообщает, что у голкипера Мэтта Джарасика повреждение: «Он получил травму и когда спрашиваешь о сроках, то представители клуба мрачнеют», – написал журналист.

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