Мурыгин подписал пробный контракт с «Куньлунем». Джарасик получил травму

продолжит карьеру в .

35-летний голкипер подписал пробный контракт с китайским клубом, об этом сообщает пресс-служба .

В текущем сезоне вратарь выступал за , но соглашение Мурыгина с клубом было расторгнуто в сентябре.

Мурыгин принял участие в трех матчах регулярного чемпионата и отразил 80,9% бросков при коэффициенте надежности 5,58.

Алексей Шевченко сообщает, что у голкипера Мэтта Джарасика повреждение: «Он получил травму и когда спрашиваешь о сроках, то представители клуба мрачнеют», – написал журналист.