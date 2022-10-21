Савин о Мельничуке: «Он имеет опыт игры как в КХЛ, так и в заокеанских лигах. Это подписание придаст глубины вратарской линии «Трактора»

Теги Трактор Иван Савин КХЛ Алексей Мельничук Хоккей

Иван Савин прокомментировал переход Алексея Мельничука в «Трактор».

Клуб из Челябинска арендовал вратаря у «Сочи» до конца сезона.

«Алексей Мельничук сегодня официально пополнил состав «Трактора». Несмотря на свой молодой возраст, этот голкипер имеет опыт игры как в КХЛ, так и в заокеанских лигах.

Это подписание придаст глубины нашей вратарской линии, на такой длинной дистанции чемпионата команде нужны два надежных вратаря.

Приветствуем Алексея в Челябинске и надеемся, что он быстро впишется в коллектив», – сказал генеральный директор «Трактора».

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