Нюджент-Хопкинс – 9-й в истории «Эдмонтона» игрок, забивший 200 голов в НХЛ. У Коффи – 209 шайб

Форвард «Эдмонтона» забил победный гол в матче с «Сент-Луисом» (3:1) и был признан второй звездой.

Канадец стал 9-м в истории «Ойлерс» игроком, забросившим 200 шайб в чемпионатах .

Рекордсмен – Уэйн Гретцки с 583 голами.

В топ-8 также входят Яри Курри (474), Гленн Андерсон (417), Марк Мессье (392), Райан Смит (296), Леон Драйзайтль (257), Коннор Макдэвид (244) и (209).

Нюджент-Хопкинс выступает за «Ойлерс» с сезона-2011/12.

В 7 матчах текущего сезона на его счету 8 (4+4) очков.