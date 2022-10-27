Нюджент-Хопкинс – 9-й в истории «Эдмонтона» игрок, забивший 200 голов в НХЛ. У Коффи – 209 шайб
Форвард «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс забил победный гол в матче с «Сент-Луисом» (3:1) и был признан второй звездой.
Канадец стал 9-м в истории «Ойлерс» игроком, забросившим 200 шайб в чемпионатах НХЛ.
Рекордсмен «Эдмонтона» – Уэйн Гретцки с 583 голами.
В топ-8 также входят Яри Курри (474), Гленн Андерсон (417), Марк Мессье (392), Райан Смит (296), Леон Драйзайтль (257), Коннор Макдэвид (244) и Пол Коффи (209).
Нюджент-Хопкинс выступает за «Ойлерс» с сезона-2011/12.
В 7 матчах текущего сезона на его счету 8 (4+4) очков.
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