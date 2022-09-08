«Эдмонтон» объявил о создании Зала славы клуба. Гретцки, Курри, Мессье и Фюр будут введены в 2022 году

объявил о создании Зала славы клуба.

Сообщается, что в Зал славы «Ойлерс» могут включать игроков, тренеров, инструкторов, сотрудников, руководителей или любых других лиц, чья роль или работа в организации с момента ее основания в 1972 году признана выдающейся.

Первая церемония включения состоится 3 ноября.

Членами Зала славы клуба станут Эл Хэмилтон, Уэйн Гретцки, , Грант Фюр, , , Гленн Андерсон, Кевин Лоу, Глен Сатер и Род Филлипс. Отмечается, что они были включены автоматически.

Клуб назовет имена еще двух членов Зала славы 20 сентября. Они были выбраны отборочным комитетом, в который вошли , Рон Лоу, Луи Дебраск, Крис Джозеф, Брюс Макгрегор, а также представители СМИ и члены сообщества.

С 2023 года болельщикам «Ойлерс» будет предоставлена возможность выдвигать кандидатуры для их последующего рассмотрения членами отборочного комитета.