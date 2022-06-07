Макдэвид и Драйзайтль – 4-й и 5-й игроки в истории НХЛ с 2+ очками за игру в одном плей-офф при минимум 15 матчах

и завершили плей-офф с 2+ очками в среднем за игру.

Капитан набрал 33 (10+23) очка в 16 играх (2,06 в среднем за игру), немецкий нападающий «Ойлерс» – 32 (7+25) очка в 16 играх (2,00).

Среди игроков как минимум с 15 матчами в одном розыгрыше плей-офф только трое до них удержались на отметке 2+ очка за игру.

Это Уэйн Гретцки ( , 1985 – 47 в 18, 2,61; 1983 – 38 в 16, 2,38; 1988 – 43 в 19, 2,26), ( , 1992 – 34 в 15, 2,24) и («Эдмонтон», 1985 – 37 в 18, 2,06).

Макдэвид завершил плей-офф с 33 очками в 16 матчах. Это 3-й результат в XXI веке