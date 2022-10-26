Виктор Козлов: «Ребята принимали удары на себя, не отбрасывались, дорожили шайбой. Это важно с таким соперником, как «Ак Барс»

прокомментировал победу в матче против (4:1).

– Очень хороший матч с нашей стороны. Спасибо болельщикам, с первой минуты нас гнали. Был полный стадион, побежали сразу вперед.

Мы выстояли в меньшинстве, все здорово сыграли в обороне, вратарь подтащил. Каждая игра с Казанью получается одинаковой, исход решают мелочи и нюансы.

Ребята – молодцы сегодня, принимали удары на себя, не отбрасывались, когда против них применяли силовые приемы, дорожили шайбой. Это важно с таким соперником, как «Ак Барс». Если бы Казань больше владела шайбой, у нас бы были проблемы.

– Молодежь прогрессирует. Как оцените их?

– Они впитывают все, как губка. Нужно еще больше работать, все в руках ребят. Мы видим прогресс.

– Почему часто теряли шайбу при контроле в большинстве?

– Я ссылаюсь на нервозность. Полный стадион, важный матч. Было непросто, где-то эмоции захлестывали.

– Как вы думаете, были ли проблемы у «Ак Барса» из-за мотивации после серии поражений?

– Они всегда мотивированные и злые. У «Ак Барса» хорошая команда. Мне тяжело дать оценку сопернику. Мы следим за своей игрой.

– Ринат Баширов оценил старт сезона на хорошую четверку. Какую оценку поставите вы?

– Мне бы не хотелось давать оценку. Если Ринат Рашитович так сказал, значит, это хорошо.

– Можете рассказать о сильных качествах Ярослава Цулыгина? 18-летний парень уверенно вошел в состав...

– У него очень хороший потенциал. Не боится борьбы, контролирует шайбу. Если будет так же работать и развиваться, то можно смело смотреть в будущее.

– Вы выиграли в три шайбы, это серьезная пощечина «Ак Барсу». Или поддержите Знарка, который заявил, что у Казани было много моментов?

– Я так и скажу. У них было много качественных моментов. провел отличный матч. Мы отрабатывали сзади, принимали на себя броски. Имея такое нападение, как у Казани, всегда будет создано много опасных моментов, – сказал главный тренер .