«Ак Барс» не уволит Знарка. Клуб может обменять нескольких хоккеистов («Матч ТВ»)

не уволит Олега Знарка с поста главного тренера.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к клубу.

« сейчас в отставку не отправится. У него есть большой кредит доверия – скорее всего, до конца этого сезона. Кроме того, нет речи о том, что уберут кого-то из помощников главного тренера «Ак Барса» – например, . Знарок сразу поставил себя перед руководством так, что своих он не сдает.

В то же время в составе «Ак Барса» могут пустить кровь. Сделать один или несколько показательных обменов хоккеистов, что позволит встряхнуть команду и улучшить микроклимат в коллективе», – сообщил инсайдер телеканала.

«Ак Барс» проиграл 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате . На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Востока, набрав 22 очка в 22 играх.