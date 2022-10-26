Лукоянов о том, как «Ак Барсу» выбраться из кризиса: «Хоккей – коллективная игра. Только все вместе сможем вылезти из этой ямы»

подвел итоги матча с (1:4).

– Думаю, в этой ситуации нужно покопаться в себе.

– Чем отличается это «Зеленое дерби» от прошлого матча в Уфе? Чего сегодня не хватило команде для положительного результата?

– Для тех, кто давно участвует в «Зеленом дерби», оно многое значит. Всегда было так, что команды по-особенному настраиваются на эти игры. Знаю, что уфимские игроки принципиально настраиваются против нас, выходят заряженными, как в плей-офф.

Были сезоны, когда матчи складывались очень упорно, с разницей всего в одну шайбу. Сегодня, думаю, мы допустили больше ошибок, чем в прошлой игре в Уфе, за это нас наказали.

– Как команде выбраться из этого кризиса?

– Это должна быть коллективная работа. Хоккей – коллективная игра, поэтому только все вместе мы сможем вылезти из этой ямы, – сказал нападающий .

«Ак Барс» проиграл 9 из 10 последних матчей