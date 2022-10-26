Знарок о том, нет ли мыслей об отставке: «Вроде бы нет. В матче с «Салаватом» нас подвели ненужные удаления»
Олег Знарок высказался после матча против «Салавата Юлаева» (1:4).
– Трудно выиграть матч с одним голом, и ненужные удаления нас подвели. Первый период проиграли, с 0:2 сложно вытаскивать матч.
– В чем причина этих ненужных удалений – переизбытке эмоций?
– Думаю, да, видите – за шайбу боролся, сунул клюшку, и 2 минуты получил.
– Какие пути выхода из кризиса вы видите?
– Мы пытаемся их найти, конечно. По движению лучше стали вроде бы.
– Какая обстановка сейчас в раздевалке?
– Естественно, не очень. Но нужно не падать духом.
– Не задумывались ли вы об отставке? Нет ли мыслей на этот счет?
– Да вроде бы нет.
– Вас знают как сильного тренера-мотиватора, после перерывов команда играла активнее. Чего не хватило? У вас же мастера в команде.
– Реализации не хватило, мне трудно ответить, почему.
– Сегодня у вас есть вопросы к вратарю?
– Может быть, в первой шайбе.
– Есть информация о разделении на лагеря в команде, как вы на них реагируете?
– Когда команда проигрывает, появляется очень много беспочвенных слухов.
– В такой серии поражений нужно что-то менять. Вы задумывались об усилении тренерского штаба? О приглашении Зинэтулы Билялетдинова на лавку?
– Пока не задумывались, до вашего вопроса. Билялетдинов и так нам много помогает, он постоянно с нами.
– Александр Радулов, Кирилл Семенов и Вадим Шипачев должны делать разницу, но пока не помогают вам.
– Естественно, мы от них ждем большего, потому что это мастера, которые должны решать игры, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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