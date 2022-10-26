Знарок о том, нет ли мыслей об отставке: «Вроде бы нет. В матче с «Салаватом» нас подвели ненужные удаления»

Олег Знарок высказался после матча против (1:4).

– Трудно выиграть матч с одним голом, и ненужные удаления нас подвели. Первый период проиграли, с 0:2 сложно вытаскивать матч.

– В чем причина этих ненужных удалений – переизбытке эмоций?

– Думаю, да, видите – за шайбу боролся, сунул клюшку, и 2 минуты получил.

– Какие пути выхода из кризиса вы видите?

– Мы пытаемся их найти, конечно. По движению лучше стали вроде бы.

– Какая обстановка сейчас в раздевалке?

– Естественно, не очень. Но нужно не падать духом.

– Не задумывались ли вы об отставке? Нет ли мыслей на этот счет?

– Да вроде бы нет.

– Вас знают как сильного тренера-мотиватора, после перерывов команда играла активнее. Чего не хватило? У вас же мастера в команде.

– Реализации не хватило, мне трудно ответить, почему.

– Сегодня у вас есть вопросы к вратарю?

– Может быть, в первой шайбе.

– Есть информация о разделении на лагеря в команде, как вы на них реагируете?

– Когда команда проигрывает, появляется очень много беспочвенных слухов.

– В такой серии поражений нужно что-то менять. Вы задумывались об усилении тренерского штаба? О приглашении на лавку?

– Пока не задумывались, до вашего вопроса. Билялетдинов и так нам много помогает, он постоянно с нами.

– , Кирилл Семенов и должны делать разницу, но пока не помогают вам.

– Естественно, мы от них ждем большего, потому что это мастера, которые должны решать игры, – сказал главный тренер .

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