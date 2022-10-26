Светлов о цели «Сочи»: «Нужно наладить игру. Почему мы должны отказываться от борьбы за плей-офф? Впереди еще много матчей»

рассказал о цели «Сочи» на сезон-2022/23.

– Какая формулировка цели на сезон от работодателя, когда «Сочи» отстает на 14 очков от зоны плей-офф?

– Все равно цель одна – нужно наладить игру. И почему мы должны отказываться от борьбы за плей-офф? У нас впереди еще много матчей, мы даже треть чемпионата не провели.

Не буду говорить, что мы сейчас соберемся и всех победим в следующие 15 матчей. Конечно, надо быть реалистами. Но моя задача – подготовить ребят так, чтобы мы в каждом матче играли на победу. Надо показывать хороший хоккей и играть для своих болельщиков.

– Календарь у вас впереди убойный – «Трактор», ЦСКА, СКА.

– Ну какая разница? Другие команды разве плохие? Сложные соперники – тоже хорошо, в матчах с ними сразу видишь свои проблемы. А мне нужно посмотреть игру «Сочи» не со стороны, а именно изнутри. Хорошему противнику нужно говорить спасибо, что он показывает, где ты можешь стать лучше, – сказал новый главный тренер .