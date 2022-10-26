Кессел о 990 играх подряд без пропусков: «Всегда предпочитал выходить на лед, а не сидеть без дела. Стараюсь играть, несмотря ни на что»

высказался о своем рекорде по числу матчей подряд без пропусков (990).

Форвард установил его в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:2), в котором еще и забросил 400-ю шайбу в карьере.

«Я очень счастлив. Это был невероятный вечер. Рад, что мы победили.

Я всегда предпочитал выходить на лед, а не сидеть без дела. Стараюсь играть, несмотря ни на что», – сказал Кессел.

Кессел – легенда: 990 матчей подряд без пропусков и 400-й гол в рекордной игре!