Кессел о 990 играх подряд без пропусков: «Всегда предпочитал выходить на лед, а не сидеть без дела. Стараюсь играть, несмотря ни на что»
Фил Кессел высказался о своем рекорде по числу матчей подряд без пропусков (990).
Форвард «Вегаса» установил его в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:2), в котором еще и забросил 400-ю шайбу в карьере.
«Я очень счастлив. Это был невероятный вечер. Рад, что мы победили.
Я всегда предпочитал выходить на лед, а не сидеть без дела. Стараюсь играть, несмотря ни на что», – сказал Кессел.
Кессел – легенда: 990 матчей подряд без пропусков и 400-й гол в рекордной игре!
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