Кессел о 990 играх подряд без пропусков: «Всегда предпочитал выходить на лед, а не сидеть без дела. Стараюсь играть, несмотря ни на что»

Теги Фил Кессел НХЛ рекорды Вегас Хоккей

Фил Кессел высказался о своем рекорде по числу матчей подряд без пропусков (990). 

Форвард «Вегаса» установил его в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:2), в котором еще и забросил 400-ю шайбу в карьере. 

«Я очень счастлив. Это был невероятный вечер. Рад, что мы победили. 

Я всегда предпочитал выходить на лед, а не сидеть без дела. Стараюсь играть, несмотря ни на что», – сказал Кессел. 

Кессел – легенда: 990 матчей подряд без пропусков и 400-й гол в рекордной игре!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные