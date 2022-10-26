Кессел провел 990-й матч в НХЛ подряд без пропусков и установил новый рекорд лиги. В этой игре он забил 400-й гол в карьере

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Фил Кессел провел 990-й матч подряд без пропусков и установил новый рекорд НХЛ.

Форвард «Вегаса» принял участие в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (1:1, второй период). 

Эта игра стала для него 990-й подряд без пропусков (в регулярках), начиная с 3 ноября 2009 года. 

Кессел превзошел достижение защитника Кита Йэндла (989 матчей подряд без пропусков с марта 2009 по март 2022 года), чья серия прервалась из-за решения тогдашнего тренера «Филадельфии» Майка Йео отправить игрока в запас. 

Болельщики «Шаркс» и «Голден Найтс» устроили игроку овацию в честь рекорда. 

В сегодняшнем матче 35-летний американец забросил первую шайбу в сезоне, которая стала для него 400-й в регулярных чемпионатах. 

В 8 играх сезона у двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» 3 (1+2) очка. Всего в карьере – 959 (400+559) баллов в 1212 матчах.

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