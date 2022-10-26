Кессел – 1-я и единственная звезда дня в НХЛ. Он установил рекорд лиги по матчам подряд без пропусков (990) и забил 400-й гол
НХЛ назвала Фила Кессела первой и единственной звездой дня.
Форвард «Вегаса» отметился сразу двумя достижениями в матче с «Сан-Хосе» (4:2).
Во-первых, он установил новый рекорд по количеству матчей подряд без пропусков (990). Его серия продолжается с 3 ноября 2009 года.
Во-вторых, забросил 400-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Кессел – легенда: 990 матчей подряд без пропусков и 400-й гол в рекордной игре!
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