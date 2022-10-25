Кессел о 989 играх подряд без пропусков: «Хочу выходить на лед в каждом матче. Пока что мне везет»

высказался о своем рекорде по числу матчей подряд без пропусков – 989.

Форвард вышел на лед в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (3:1) и повторил рекорд , установленный Китом Йэндлом.

Завтрашний матч против «Сан-Хосе» должен стать для 35-летнего американца 990-м подряд, начиная с 3 ноября 2009 года.

«Я провел много игр и могу сказать, что всегда хочется побеждать. Всегда лучше выигрывать. Если мы сделаем это завтра, будет здорово.

Я хочу выходить на лед в каждом матче. На протяжении карьеры бывают моменты, когда приходится пропускать игры. Но мне пока что везет.

Отмененный гол? Что есть, то есть. Мы потом забили еще, и это все, что имеет значение. Сегодня у нас было много моментов. Несколько из них мы реализовали», – сказал Кессел после матча.