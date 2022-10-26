Дебур о Гурьянове: «Это уже не молодой игрок. Сейчас видим только вспышки, нам нужно нечто большее»

Теги Даллас НХЛ Питер Дебур Денис Гурьянов Хоккей

Питер Дебур высказался о проблемах в игре форварда Дениса Гурьянова

25-летний нападающий не набрал очков в 6 матчах сезона НХЛ. Игру с «Оттавой» он пропустил по решению тренера. 

«Он знает, что должен оправдывать ожидания. Когда он это сделает, мы постараемся его вознаградить. Если нет, то нет. 

В его игре есть хорошие моменты. Но это уже не молодой игрок. Опытные ребята, которые хотят зарекомендовать себя в этой лиге, должны показывать свою лучшую игру каждый вечер.

Прямо сейчас мы видим только вспышки. Нам нужно нечто большее», – сказал Дебур. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные