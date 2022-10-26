Дебур о Гурьянове: «Это уже не молодой игрок. Сейчас видим только вспышки, нам нужно нечто большее»
Питер Дебур высказался о проблемах в игре форварда Дениса Гурьянова.
25-летний нападающий не набрал очков в 6 матчах сезона НХЛ. Игру с «Оттавой» он пропустил по решению тренера.
«Он знает, что должен оправдывать ожидания. Когда он это сделает, мы постараемся его вознаградить. Если нет, то нет.
В его игре есть хорошие моменты. Но это уже не молодой игрок. Опытные ребята, которые хотят зарекомендовать себя в этой лиге, должны показывать свою лучшую игру каждый вечер.
Прямо сейчас мы видим только вспышки. Нам нужно нечто большее», – сказал Дебур.
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