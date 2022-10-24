Гурьянов не сыграет с «Оттавой» по решению Дебура. У форварда «Далласа» 0 очков в 5 матчах

не попал в основной состав на матч чемпионата против «Оттавы».

Российский хоккеист провел утреннюю раскатку в качестве 13-го нападающего.

Таким образом, форвард останется в запасе и пропустит матч по решению главного тренера «Старс» Питера Дебура.

На старте нынешнего сезона Гурьянов провел пять матчей и не набрал ни одного очка при показателе полезности «минус 1».

Среднее игровое время нападающего составляет 12:56.