Гурьянов вернулся в состав «Далласа» и не набрал очков в 6-м матче подряд. У него 2 броска и малый штраф за 12:08 с «Бостоном»

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Денис Гурьянов вернулся в состав «Далласа» и не набрал очков в 6-м матче подряд. 

Вчерашнюю игру с «Оттавой» (2:4) 25-летний россиянин пропустил по решению тренера Питера Дебура. 

В сегодняшней игре с «Бостоном» (1:3) Гурьянов вновь не набрал очков. Он провел на льду 12 минут 8 секунд (2:18 – в большинстве, полезность «0»). 

Нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. 

В 6 матчах текущего сезона у Гурьянова нет результативных действий при 10 бросках в створ, полезности «минус 1» и 12:48 в среднем на льду. 

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