Дебур о Павелски: «То, что он делает, невероятно. Он выглядит так же, как и 6 лет назад, будто время остановилось»

Питер Дебур поделился мыслями об игре Джо Павелски.

38-летний форвард «Старс» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2).

«То, что он делает, невероятно. Он выглядит точно так же, как и пять, шесть лет назад, будто время остановилось.

И он выглядит так, будто мог бы делать это еще пять лет. Это трудно объяснить. Он просто особенный спортсмен», – сказал главный тренер «Далласа».

38-летний Павелски – самый возрастной автор хет-трика в истории «Далласа». У него 3+1 в матче с «Монреалем»