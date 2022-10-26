Плющев о травме Бардакова: «Чародей на лавке «Локомотива», который считал ворон, должен быть оштрафован или дисквалифицирован»

высказался о судействе в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Честно скажу, арбитраж в этом сезоне дрожащий, слабый, в том числе в матчах и Ярославля. Сплошные двойные стандарты: одним можно нарушать, другим – нельзя, одним можно ругать судей, другим – нельзя. И так далее по списку.

Момент с незакрытой лавочкой «Локомотива» – это скандал и как минимум малый скамеечный штраф. Бардаков, хоть сейчас и ходит на костылях, родился в тельняшке – он мог так влететь в угол лавочки, что не дай бог, возникли бы проблемы с шейными позвонками или головой.

Этот момент – крайне опасный. Чародей на лавке «Локомотива», который считал ворон, должен быть оштрафован или дисквалифицирован. А отсутствие официальной реакции со стороны КХЛ говорит об уровне некоторых ответственных людей. И о том, что от повторения этого страшного эпизода мы, к несчастью, не застрахованы», – сказал экс-главный арбитр КХЛ.