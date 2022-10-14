«Локомотив» о травме Бардакова после удара об открытую калитку: «Роковое стечение обстоятельств. Скорейшего выздоровления»

прокомментировал травму форварда СКА Захара Бардакова.

Игрок получил повреждение в матче с ярославским клубом (1:3).

Во втором периоде после силового приема от Артура Каюмова форвард СКА врезался в открытую калитку «Локомотива» и получил повреждение.

«По итогам матча «Локомотив» – СКА (Санкт-Петербург), прошедшего в Ярославле 13 октября, специалистами нашего клуба были внимательно просмотрены видеоматериалы игрового эпизода на 38-й минуте, когда в результате столкновения у борта в районе скамейки запасных команды «Локомотив» повреждение получил форвард ХК СКА Захар Бардаков.

Убеждены, что к травме игрока привело роковое стечение обстоятельств. Хоккейный клуб «Локомотив» выражает сожаление о случившемся и желает Захару Бардакову скорейшего выздоровления», – говорится на сайте «Локомотива».