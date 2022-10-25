Найт не расстроился, что на лед выбросили мало кепок после хет-трика «Барысу»: «Люди платят деньги за них, не нужно выбрасывать! Был бы я на трибунах, не стал бы кидать»

поделился эмоциями после победы «Авангарда» над (6:0).

– Хорошая командная победа. Каждый сыграл очень хорошо. Великолепная игра вратаря. Это была важная для нас игра.

– В чем секрет результативности вашего звена?

– Мы играли с Буше в «Авангарде» и раньше, сейчас он вернулся. Ткачев обладает отличными навыками, он очень одаренный плеймейкер.

Сегодня, вы видели, он раздавал такие передачи, что сделал всю работу за меня. Большая удача играть с такими партнерами. Думаю, мы находим уверенность и «химию» друг с другом. Такие партнеры – привилегия.

– Когда вы оформляли предыдущий хет-трик?

– Мой последний хет-трик был два года назад в плей-офф с «Металлургом». Но вообще это редкое явление для меня.

– Не расстроились ли, что так мало кепок выбросили?

– О, нет! Люди платят деньги за кепки, не нужно ничего выбрасывать! Если бы я был на трибунах, то не стал бы кидать кепку! – сказал канадский нападающий .

Найт сделал хет-трик в матче с «Барысом», у Буше и Ткачева по 5 очков. Звено организовало 7 из 10 голов «Авангарда» в двух последних играх