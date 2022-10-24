Губернатор Самарской области о «Ладе» в КХЛ: «Президент дал поручение министерству спорта рассмотреть и дать предложения»

поручил предоставить предложения по возвращению «Лады» в .

Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Я обещал тольяттинцам, что от меня зависит, сделать. Президент уже дал поручение министерству спорта рассмотреть и дать предложения.

Надеюсь, что мы добьемся результата, как добились по многим направления развития нашего региона и Тольятти», – сказал Азаров.

Тольяттинский клуб был исключен из КХЛ после сезона-2017/18 по решению совета директоров лиги.

С 2018 года команда выступает в ВХЛ. Лучший результат тольяттинцы показали в сезоне-2021/22, когда дошли до четвертьфинала плей-офф.