Губернатор Самарской области о «Ладе» в КХЛ: «Президент дал поручение министерству спорта рассмотреть и дать предложения»
Владимир Путин поручил предоставить предложения по возвращению «Лады» в КХЛ.
Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
«Я обещал тольяттинцам, что от меня зависит, сделать. Президент уже дал поручение министерству спорта рассмотреть и дать предложения.
Надеюсь, что мы добьемся результата, как добились по многим направления развития нашего региона и Тольятти», – сказал Азаров.
Тольяттинский клуб был исключен из КХЛ после сезона-2017/18 по решению совета директоров лиги.
С 2018 года команда выступает в ВХЛ. Лучший результат тольяттинцы показали в сезоне-2021/22, когда дошли до четвертьфинала плей-офф.
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