Губернатор Самарской области о «Ладе» в КХЛ: «Президент дал поручение министерству спорта рассмотреть и дать предложения»

Теги Лада Владимир Путин КХЛ ВХЛ Министерство спорта России Дмитрий Азаров Политика Хоккей

Владимир Путин поручил предоставить предложения по возвращению «Лады» в КХЛ.

Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Я обещал тольяттинцам, что от меня зависит, сделать. Президент уже дал поручение министерству спорта рассмотреть и дать предложения.

Надеюсь, что мы добьемся результата, как добились по многим направления развития нашего региона и Тольятти», – сказал Азаров.

Тольяттинский клуб был исключен из КХЛ после сезона-2017/18 по решению совета директоров лиги.

С 2018 года команда выступает в ВХЛ. Лучший результат тольяттинцы показали в сезоне-2021/22, когда дошли до четвертьфинала плей-офф.

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