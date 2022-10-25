Владимир Крикунов: «Арбитры дали «Локомотиву» наиграться в большинстве. Если 5 раз играешь за период и пропускаешь дважды, пенять можно только на себя»

прокомментировал недовольство «Локомотива» судейством в матче со СКА.

Ярославцы проиграли со счетом 3:4 в игре Фонбет чемпионата .

«В Санкт-Петербурге был отличный хоккей двух сильных соперников, лидеров Западной конференции.

У СКА получилось мощное начало, но хозяева, которые проводили очень качественный матч, едва сами не испортили себе игру удалениями.

Половину второго периода петербуржцы провели в меньшинстве и при этом выиграли его 2:0 – это, конечно, удивительный результат, но такое количество фолов сказалось уже в третьей двадцатиминутке, когда гости смогли отыграться.

Слышал, что остался еще и недоволен судейством, но если ты пять раз за период играешь в большинстве и пропускаешь при этом дважды, пенять можно только на себя и искать причины поражения в себе.

Вчера арбитры дали ярославцам вволю наиграться в большинстве, и им нужно было этим пользоваться», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Кажется, СКА помогли судьи: Яшкин ударил соперника по лицу клюшкой и тут же забил победный гол