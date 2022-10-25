Миронов о смехе из-за гола «Сибири» после удаления Хохлачева за неспортивное поведение: «Не истерический смех, но было над чем посмеяться»

прокомментировал поражение от со счетом 3:4.

– Хорошая игра, все 60 минут. Видно было, что обе команды хотели выиграть. Поэтому старались, до конца бились.

Но по своей команде могу сказать: не хватило где-то в концовке силенок. Потеряли концентрацию. Когда накатывает усталость, появляются такие ошибки, которые привели к поражению.

Не вывели из зоны шайбу, два раза могли вывести. Но так случилось, поэтому, что делать, игра уже в истории, готовимся дальше, едем домой.

– выглядел свежо для приехавшей с Дальнего Востока команды.

– Да, в принципе два периода держались. В третьем уже чуть видно было, что усталость накатывала. Но еще раз повторюсь: когда человек уставший, уже голова не так работает, начинаешь допускать ошибки, что и привело к результату матча.

Что сделать: это хоккей, это игра, это спорт. Думаю, что в следующий раз сделаем правильные выводы, проанализируем, поговорим с ребятами, чтобы концовку играть проще, надежнее и стараться выигрывать в основное время, а не сводить матч до ничьей.

Как играли в первом периоде, с хорошим настроением, с хорошей скоростью – так и надо продолжать. Но опять же: Дальний Восток, третья игра на выезде. Но это ни в коем случае не оправдывает нас, матч проигран.

– Ваши эмоции после третьей пропущенной шайбы.

– Давайте оставим это без комментариев. Это, конечно, не истерический смех. Но было над чем сегодня посмеяться, – сказал главный тренер «Спартака».

При счете 2:1 в пользу «Спартака» во втором периоде нападающий красно-белых был удален на две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение. «Сибирь» реализовала большинство и сравняла счет.