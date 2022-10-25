Мартемьянов о результативности «Сибири» в ответ на оборонительные стереотипы: «Возможен такой вариант. Мы акцентировали внимание на игре в атаке»

рассказал о победе «Сибири» над (4:3).

– Абсолютно равный матч, по броскам, по силовым приемам, по владению шайбы.

Соперник очень активно начал первый период, но мы грамотно отоборонялись. Отдали где-то инициативу, периметр своей зоны, но Антон Красоткин очень прилично в нужный момент отыграл.

Ну и забили хорошие голы, на любой вкус – в большинстве, меньшинстве и в равных составах. Команда верила в себя, шли вперед. Лишний раз убеждаюсь, что в нынешнем чемпионате слабых соперников нет.

– Коротков 16 матчей не забивал, а сегодня его прорвало. Что вы просили изменить Никите в своей игре по ходу этой засушливой серии?

– Просил делать его свою работу. Он умеет это делать и продолжает двигаться в своем направлении, много силовой борьбы выигрывает, много черновой работы выполняет. Вознаграждение получил – очень хорошие два гола.

– Согласны, что у много невынужденного брака в игре?

– У нас эти парни играют без замен. Стараемся ротацию делать, но у нас и , и Саша Шаров, и Бек, Литовченко, Бутузов – те, кто на себе тащат, не отдыхают. Понятно, что просадки будут. Но в нужный момент они играли хорошо, держали удар в меньшинстве.

– Несмотря на неплохие последние результаты, у «Сибири» много провалов в обороне, выходов два в один, один в ноль. Есть ли объяснение, с чем это связано?

– Неоправданное подключение защитников. На каждом собрании перед играми я говорю, чтобы нападающие страховали их.

– В последних матчах «Сибирь» забрасывает по 3-4 шайбы за игру. Можете сказать, что это такой ответ стереотипам о команде, что она – сугубо оборонительная и не зрелищная?

– Я скажу, что возможен и такой вариант. Мы во многих моментах акцентировали внимание на игре в атаке.

Парни это поняли и стали забивать голы, увереннее стали прессинговать, контролировать шайбу. Наши теоретические занятия не прошли даром, – сказал главный тренер .