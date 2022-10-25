Кузьменко не набрал очков в 4-м подряд матче за «Ванкувер». У него «минус 6» на отрезке

не набрал очков в 4-м подряд матче за .

«Кэнакс» проиграли «Каролине» (2:3) в очередном матче регулярного чемпионата , доведя серию поражений до 7 со старта сезона.

Россиянин остался без очков в 4-м матче подряд, на этом отрезке его показатель полезности составил «минус 6». Всего в сезоне у него 2 (1+1) балла в 7 играх.

Сегодня Кузьменко (11:54, 2:02 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю шайбы.

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