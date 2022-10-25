«Ванкувер» проиграл 7-й матч подряд и продлил худшую серию без побед на старте сезона в истории клуба

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«Ванкувер» проиграл 7-й матч подряд и продлил худшую безвыигрышную серию в истории.

«Кэнакс» уступили «Каролине» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Поражение стало для канадского клуба 7-м подряд на старте сезона (из них 5 пришлись на основное время). 

Клуб продолжил обновлять антирекорд по продолжительности серии без побед на старте. До этого года худшим был старт в сезоне-1994/95 (4 матча без побед). 

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