«Ванкувер» проиграл 7-й матч подряд и продлил худшую серию без побед на старте сезона в истории клуба

проиграл 7-й матч подряд и продлил худшую безвыигрышную серию в истории.

«Кэнакс» уступили «Каролине» (2:3) в матче регулярного чемпионата .

Поражение стало для канадского клуба 7-м подряд на старте сезона (из них 5 пришлись на основное время).

Клуб продолжил обновлять антирекорд по продолжительности серии без побед на старте. До этого года худшим был старт в сезоне-1994/95 (4 матча без побед).