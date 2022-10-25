Вудкрофт о 0:1 с московским «Динамо»: «У нас было больше шансов забить. Надо больше думать об эффективности, а не эффектности»

Главный тренер минского подвел итоги матча с московским «Динамо» (0:1).

«Понравилось, как играли именно командно. Были собраны, действовали по плану. Но не реализовали многочисленные голевые моменты. Думаю, шансов забросить у нас было больше. Если бы превратили это в голы…

В целом мы показали самообладание в течение всего матча. Московское «Динамо» тоже играло хорошо, очень хотело победить, это было видно. Но мы не дали сопернику развернуться.

Расстроен, что не удалось добиться результата. Но в нашей игре было много хороших моментов. Двигаемся дальше. Надо только прибавить в реализации моментов.

Надо больше думать об эффективности, а не эффектности. Больше бросать, лезть на ворота, добивать шайбу в ворота вторым темпом, если не получилось сразу. Если вернемся к этой установке, то будет хорошо», – сказал .