Крэйг Вудкрофт: «Динамо» почти ничего не дало создать «Локомотиву» после 7-й минуты матча. Мы постепенно выбрались из периода спада»

прокомментировал победу над «Локомотивом» со счетом 5:2.

– Начали матч нерешительно, неуверенно. Не буду использовать формулировку «сонно». Именно нерешительно. Хотя с первых минут должны были действовать агрессивно. 7-10 минут потребовалось, чтобы переключиться и войти в игру. За это время пропустили дважды.

Это не то, что надо. Но благодаря форчеку, прессингу, упорству, скорости постепенно, смена за сменой, изменили ход игры. Сначала был хороший гол Соколова, которому помог Демченко.

На второй период вышли на лед уверенными, жаждущими побед. И вновь ощущался командный дух. Большую роль в этом сыграл Шон Лалонде: силовой прием и драка с соперником, который бросил ему вызов. После этого на скамейке чувствовалась энергия.

В перерыве наметили план, как надо действовать. Третий период начали хорошо: гол Барберио и уверенная игра, работоспособность, желание побеждать. Рад за команду.

После игры сказал ребятам, что вернулся командный дух. Надеюсь, что получится повторить успех и в понедельник.

– Команда вернулась в зону плей-офф. Сплачивает ли это событие? Особенно перед еще одним матчем с сильным соперником.

– Игрокам это психологически помогает. Как я смотрю на это: сезон – длительный процесс. Все команды пройдут через периоды спадов, как это было у нас. Кому-то это поможет стать лучше, кому-то придется столкнуться со сложностями. Мы постепенно из этого периода выбрались. И, похоже, мы стали лучше, вы могли это видеть.

В этом матче с «Локомотивом» играли многие молодые ребята. Они хорошо себя проявили, действовали хладнокровно, принимали правильные решения.

Это показывает, что недавний спад не прошел бесследно: ребята переосмыслили некоторые вещи, совершенствовали многие компоненты. Например, много работали над техникой, уверенностью, бросковым менталитетом. Это принесло свои плоды.

Такая победа должна помочь перед матчем с московским «Динамо». После 7-й минуты матча с мы почти ничего не дали сопернику создать у своих ворот. Но нельзя витать в облаках.

Обыграли ЦСКА несколько недель назад, но затем что-то пошло не так. Это говорит о том, что надо двигаться шаг за шагом, – сказал главный тренер минского .