Кудашов об 1:0 в Минске: «Упорная игра. «Динамо» действовало самоотверженно, с хорошей самоотдачей»

Главный тренер московского подвел итоги матча с минским «Динамо» (1:0).

— Упорная игра, наверное, соответственно и счет такой. Поблагодарили ребят за то, что нашли путь к победе. Не все получалось в сегодняшней игре, но действовали самоотверженно. C хорошей самоотдачей и с коллективом и завоевали победу.

— Сказалось ли на концовке сегодняшней игры то, что в предыдущем туре минское «Динамо» играло, а вы отдыхали?

— Постоянно возникает этот вопрос. Честно говоря, не знаю. Бывает, что выходишь против команды, которая много играла, и она хорошо выглядит. Тяжело сказать.

— Сегодня в матче было мало удалений, чувствовалось давление за результат?

— Не из-за этого. Мы, да и любой тренер, можем сказать, что разговариваем с игроками, чтобы они контролировали себя, контролировали клюшку и вели себя дисциплинированно. Когда команда хочет выиграть, учитывая, что мы до этого проигрывали, то стараются играть дисциплинированно.

— Насколько довольны действиями белорусских игроков в вашем составе?

— Нормально. Все нормально играют. У кого-то иногда лучше получается, иногда – хуже. Нормальное состояние для команды — не бывает идеальных хоккеистов, – сказал .