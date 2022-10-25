Кудашов об 1:0 в Минске: «Упорная игра. «Динамо» действовало самоотверженно, с хорошей самоотдачей»
Главный тренер московского «Динамо» подвел итоги матча с минским «Динамо» (1:0).
— Упорная игра, наверное, соответственно и счет такой. Поблагодарили ребят за то, что нашли путь к победе. Не все получалось в сегодняшней игре, но действовали самоотверженно. C хорошей самоотдачей и с коллективом и завоевали победу.
— Сказалось ли на концовке сегодняшней игры то, что в предыдущем туре минское «Динамо» играло, а вы отдыхали?
— Постоянно возникает этот вопрос. Честно говоря, не знаю. Бывает, что выходишь против команды, которая много играла, и она хорошо выглядит. Тяжело сказать.
— Сегодня в матче было мало удалений, чувствовалось давление за результат?
— Не из-за этого. Мы, да и любой тренер, можем сказать, что разговариваем с игроками, чтобы они контролировали себя, контролировали клюшку и вели себя дисциплинированно. Когда команда хочет выиграть, учитывая, что мы до этого проигрывали, то стараются играть дисциплинированно.
— Насколько довольны действиями белорусских игроков в вашем составе?
— Нормально. Все нормально играют. У кого-то иногда лучше получается, иногда – хуже. Нормальное состояние для команды — не бывает идеальных хоккеистов, – сказал Алексей Кудашов.
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