Ротенберг о 3 удалениях Яшкина против «Локомотива»: «Есть причины такой игры, не могу говорить в прессе. В то же время он проявил характер, забил важнейший гол»

Главный тренер высказался об игре в матче с (4:3).

– Яшкин своей шайбой отмазался за три удаления в матче?

– Хоккей – игра ошибок. Каждый игрок должен на них правильно реагировать. Сегодня мы это увидели.

Есть определенные причины такой игры Яшкина, о которых я не могу говорить в прессе. В то же время он проявил характер, повел команду за собой, забил важнейший гол. Это не первая его победная шайба – он забивал так «Динамо» в Москве. Это говорит о многом.

Не будем доводить ситуацию до такого, что приходится вырывать в концовке. Мы начали хорошо, забили гол. Возможно, это нас расслабило. Больше не будем допускать такого. Особенно с такими сильными соперниками. Да и вообще с любыми соперниками – у нас все команды сильные. Ярославль и другие наши прямые конкуренты по Западной конференции. Есть над чем работать, продолжаем оттачивать нашу систему, – сказал .

Кажется, СКА помогли судьи: Яшкин ударил соперника по лицу клюшкой и тут же забил победный гол