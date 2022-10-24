Яшкин ударил клюшкой в лицо Волкову. Игрока СКА не удалили, после чего он забил «Локомотиву» победный гол
Арбитры приняли спорное решение не удалять Дмитрия Яшкина в матче против «Локомотива».
Инцидент с нападающим СКА Дмитрием Яшкиным и форвардом ярославцев Александром Волковым произошел в третьем периоде встречи.
После вбрасывания хоккеисты вступили в единоборство, в котором Яшкин высоко поднял свою клюшку и попал Волкову по лицу, в результате чего хоккеист «Локомотива» оказался на льду.
Но арбитры не усмотрели нарушения в данном эпизоде.
Счет в этот момент был 3:3. Примерно через минуту Яшкин забросил шайбу, которая стала победной для СКА, поскольку матч завершился со счетом 4:3.
Главными судьями игры были Сергей Кулаков и Сергей Юдаков.
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