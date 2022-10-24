Жердев подписал контракт с «Динамо-Молодечно» до конца сезона

сообщил, что перешел в .

«Да, я подписал контракт с белорусским клубом «Динамо-Молодечно» до конца нынешнего сезона», – сказал Жердев.

13 октября стало известно, что 37-летний нападающий покинул минскую .

В 14 матчах сезона белорусской Экстралиги россиянин набрал 4 (3+1) очка.

В минувшее межсезонье Жердев проходил просмотр в минском «Динамо». Он принял участие в контрольных матчах против «Сибири» и «Северстали», в которых сделал одну передачу.